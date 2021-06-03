03 Июня 2021
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Экономика В России
Андрей Белоусов (2020) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белоусов объяснил "сброс" долларов из ФНБ угрозой санкций

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белорусов заявил минимум о двух тенденциях, порожденных американскими санкциями в отношении России.

"Американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям экономики. Вторая тенденция – мы резко сократили внешний долг, это касается и корпоративного долга. Зависимость внешняя в два раза примерно ниже, чем в 2014 году. У нас недавно золотовалютный резерв превысил внешний долг. И это делает Россию привлекательной для инвестиций", – заявил Белоусов на открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер отметил, что интерес к России теперь проявляют и те же американцы – неслучайно на ПМЭФ американская делегация стала второй по величине после катарской (Катар выступил в этом году страной-гостем на ПМЭФ).

Говоря об основных вызовах, с которыми столкнется мир в области экономики в ближайшие годы, Белоусов назвал "структурные изменения": "Основной вызов – драматические структурные изменения, которые мы сейчас еще не можем оценить. Инфляционная волна – это признак не только ослабления денежно-кредитной политики, но и структурных изменений, которые появляются из-за резкого снижения контактов между людьми, транзита, транснациональной торговли и т.д.".

Кстати, Белоусов прокомментировал и заявление своего коллеги, министра финансов Антона Силуанова, сообщившего об изменении структуры ФНБ – предполагается избавиться от активов в долларах, заменив их на евро и золото. По словам вице-премьера, это никак не скажется на курсе рубля. Также, как передает РИА "Новости", Белоусов назвал выведение доллара из структуры Фонда национального благосостояния "осмысленным решением, связанным с угрозой санкций США".

Между тем, как пишет издание Finanz.ru, выход из долларовых активов свидетельствует о том, что российские власти всерьез боятся ареста резервов. На эти опасения еще в 2018 году в интервью Bloomberg указывал Сергей Дубинин, возглавлявший Центробанк в 1995-98 годах. Россия, по его словам, вынесла урок из ситуации с Ираном, резервы которого были заморожены после введения жестких американских санкций.

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Теги: андрей белоусов, санкции, фнб



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