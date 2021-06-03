"А завтра улучшим Сортировку и Уралмаш". Орлов показал будущие парки в Академическом и Солнечном

В Екатеринбурге завершено голосование за лучший дизайн-проект благоустройства парков. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Instagram, голосование проходило в интернете, в нем приняли участие 134 тыс. 792 жителя города.

"Еще раз Екатеринбург всем показал себя очень активным и неравнодушным городом. И мы этим гордимся! Говорю спасибо каждому! Ваша активность показала, насколько тема благоустройства волнует Екатеринбург", - отметил Орлов.

Также он показал, как будут выглядеть "Преображенский парк" в Академическом районе и "Солнечные аллеи" в Солнечном микрорайоне. Мэр уточнил, что победили первые варианты концепций.

"Сегодня мы вместе улучшили эти районы, а уже завтра будем улучшать другие на Сортировке, Уралмаше, в Пионерском или на Вторчермете. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" будет продолжен", - заверил Алексей Орлов.

Напомним, на этой неделе глава города побывал с проверкой в парке Зеленая роща. Он потребовал устранить все недостатки по его благоустройству.