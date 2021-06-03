03 Июня 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Обь, нефтепровод (2021) | Фото: Накануне.RU

Росприроднадзор оценил ущерб Оби от возгорания на югорском объекте "Сибура" в 232 миллиона

Рассчитана сумма ущерба от возгорания Оби в районе Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в Росприроднадзоре.

В рамках административного расследования установлено, что продуктопровод передан в эксплуатацию и владение ООО "Запсибтрансгаз". Вред, причинённый реке Обь, - 252,3 млн руб., атмосферному воздуху – 31,7 млн руб. Компания с расчётом ущерба согласна. Ей предъявлено требование компенсации.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По одной из версий, авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.

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Теги: возгорание, СибурТюменьГаз, ущерб



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