03 Июня 2021
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рашников виктор филиппович председатель совета директоров оао магнитогорский металлургический комбинат (2009) | Фото: Накануне.ru

Вице-премьер Борисов: Рашников попросил организовать встречу с премьер-министром

Владелец ПАО ММК Виктор Рашников попросил профильного вице-премьера Юрия Борисова организовать встречу металлурга с главой Правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил РБК сам Борисов, ни время, ни дата, ни повестка пока неизвестны.

Наверное, можно предположить, что Рашников все-таки планирует обсудить с Мишустиным вопросы состояния металлургической отрасли, вопросы налогообложения и т.д. Напомним, что 31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд руб. и должны вернуть в казну сверхприбыли.

Затем прошло специальное совещание у министра промышленности Денис Мантурова по данному вопросу, пока каких-то значимых результатов не объявлялось.

Возможно, что Рашников как наиболее опытный и по возрасту старший из металлургических олигархов представитель отрасли попробует донести до премьер-министра консолидированную позицию.

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Теги: Михаил Мишустин, Юрий Борисов, Виктор Рашников, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, металлургия



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