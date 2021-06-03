03 Июня 2021
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аквапарк в Челябинске, проект, (2021) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске срубят 343 дерева ради строительства аквапарка

В Челябинске на месте строительства аквапарка вырубят 343 дерева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Завтра, 4 июня, подрядчик приступит к подготовке "пятна застройки" многофункционального комплекса с аквапарком по улице Братьев Кашириных. Будет произведен снос 343 деревьев, попадающих в зону строительства, часть из них будет пересажена", - отметили в мэрии.

Застройщик уже внес в бюджет города компенсацию за снос деревьев.

Напомним, в феврале стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России". Взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте. На реализацию проекта аквапарка потребуется около трех лет и 2 млрд руб. Аквапарк планируют запустить весной 2023 года.

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Теги: аквапарк, проект, Олег Колесников, вырубка,



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