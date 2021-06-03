В Академическом районе Екатеринбурга будут строить еще больше жилья

03 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Екатеринбург, Академический район, инновационные квартиры (2017) | Фото: akademicheskiy.org

В Академическом районе Екатеринбурга будут строить еще больше жилья

Объемы сдачи жилья в микрорайоне Академический в Екатеринбурге достигнут 500 тыс. кв. м в год. Соответствующее соглашение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет на Петербургском международном экономическом форуме с девелопером района — группой компаний "Кортрос". Об этом рассказал ее президент Вениамин Голубицкий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Крупнейший европейский проект в области жилищного строительства находится в Екатеринбурге. Это проект "Академический". Если раньше в год мы сдавали 150 тыс. кв. м на одной этой площадке, то сейчас сдаем 250 тыс. кв. м. На форуме мы подпишем соглашение с губернатором Свердловской области об увеличении объема сдачи до 500 тыс. кв. м", — рассказал Голубицкий.

По его словам, эти цифры были бы невозможны без растущего спроса на жилье в Академическом. "Денег на строительство жилья нам хватит. Важно, чтобы мы не потеряли возможность поддержки строительства социальной инфраструктуры. В Академическом мы до сих пор реализовывали это при помощи развития институтов помощи", — сказал он.

Напомним, микрорайон Академический начали застраивать в 2007 г. Сегодня там проживает 81 тыс. человек. В микрорайоне развита социальная инфраструктура, действует несколько детских садов и школ, есть больница и почтовое отделение. Между тем, Академический критикуют за обилие однотипных многоэтажек и отсутствие парковок.

Академический район Екатеринбург(2016)|Фото: megapolis-online.com

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: академический, новостройка, строительство, жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети