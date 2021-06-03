В Академическом районе Екатеринбурга будут строить еще больше жилья

Объемы сдачи жилья в микрорайоне Академический в Екатеринбурге достигнут 500 тыс. кв. м в год. Соответствующее соглашение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет на Петербургском международном экономическом форуме с девелопером района — группой компаний "Кортрос". Об этом рассказал ее президент Вениамин Голубицкий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Крупнейший европейский проект в области жилищного строительства находится в Екатеринбурге. Это проект "Академический". Если раньше в год мы сдавали 150 тыс. кв. м на одной этой площадке, то сейчас сдаем 250 тыс. кв. м. На форуме мы подпишем соглашение с губернатором Свердловской области об увеличении объема сдачи до 500 тыс. кв. м", — рассказал Голубицкий.

По его словам, эти цифры были бы невозможны без растущего спроса на жилье в Академическом. "Денег на строительство жилья нам хватит. Важно, чтобы мы не потеряли возможность поддержки строительства социальной инфраструктуры. В Академическом мы до сих пор реализовывали это при помощи развития институтов помощи", — сказал он.

Напомним, микрорайон Академический начали застраивать в 2007 г. Сегодня там проживает 81 тыс. человек. В микрорайоне развита социальная инфраструктура, действует несколько детских садов и школ, есть больница и почтовое отделение. Между тем, Академический критикуют за обилие однотипных многоэтажек и отсутствие парковок.