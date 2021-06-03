03 Июня 2021
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МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Мантуров: Брать неустойку с ОАК за задержку МС-21 было бы странно и непатриотично

Глава Минпромторга России Денис Мантуров полагает, что "Аэрофлот" не будет требовать с ОАК неустойку за задержку минимум на два года поставок самолета МС-21.

Министр признал, что первые поставки МС-21 перенесены на 2022 год, хотя первые машины "Аэрофлот" должен был получить еще в 2020 году.

Мантуров ссылается на иностранных производителей, которые тоже задерживают заказы. "Airbus и Boeing задерживали свои программы на годы. При этом авиакомпании и производители всегда находили компромиссные решения. Все понимают, что создание современных лайнеров – слишком сложный и длительный процесс. Тем более что речь в данном случае идет о нашей родной национальной компании "Аэрофлот" и российском же производителе, который оказался заложником сдвижки проекта не по собственной воле, а по известным всем причинам. Было бы странно и непатриотично взимать с него еще и штрафы. Могу сказать, что "Аэрофлот" с пониманием относится к этой ситуации", - заявил Мантуров в интервью "Ведомостям".

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Теги: оак, деинс мантуров, мс-21, аэрофлот



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