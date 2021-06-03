03 Июня 2021
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Строительство Ледовой Арены в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Строители подняли первую 200-тонную ферму "Ледовой Арены" в Екатеринбурге

Сегодня при возведении "Многофункциональной Ледовой Арены" в Екатеринбурге была поднята первая ферма куполообразного покрытия высотой в 8 м. и весом почти 200 т. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УГМК.

"Подъем этой масштабной системы осуществлялся при помощи гусеничного монтажного крана. Длина фермы составляет 82 м, высота 8 м и масса 194 тонны. Она собрана при помощи 8750 высокопрочных болтов из 41 элементов, – пояснил генеральный директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий". – Для сборки и монтажа фермы были разработаны и смонтированы специальные конструкции индивидуального изготовления: стапель для ее сборки в вертикальном положении и траверсы для подъема".

Строительство Ледовой Арены в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УГМКСтроительство Ледовой Арены в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Данная ферма будет смонтирована со второй целиком полной длиной. Оставшиеся 10 штук – из полуферм с применением промежуточной временной опоры. Площадь куполообразного покрытия размером 99,8х129,8 м. составляет порядка 11 500 кв.м. Высота ферм переменная – от 5 м. в опорной части до 11 м. в коньке.

Общий вес всех конструкций, включающих в себя фермы, балки, связи и прогоны составляет 4 тыс. 252 т., второстепенных – мостки и площадки обслуживания – 428 т. Общий вес профлиста покрытия 220 т., а настила мостков и площадок обслуживания – 44 т.

Строительство Ледовой Арены в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УГМКСтроительство Ледовой Арены в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УГМКСтроительство Ледовой Арены в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, что "Ледовая Арена" в Екатеринбурге сможет вместить в себя 15 тыс. зрителей. Строительство стартовало 31 октября 2019 г. Внутри планируется проводить соревнования сразу по 12 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол, мини-футбол и другие. Более того, Ледовую Арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку.

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Теги: Ледовая Арена, Екатеринбург, строительство, ферма



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