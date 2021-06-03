Уволен зам Рогозина, курировавший строительство космодрома Восточный

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала РБК.

По его словам, новую кандидатуру предложат на наблюдательном совете госкорпорации 9 июня.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.

В целом вся история строительства космодрома в Амурской области связана с практически непрерывным потоком новостей о срыве сроков строительства, расследованиями мошенничеств, хищений, нарушений.

В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд руб.