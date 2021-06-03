На "КамАЗе" перед визитом Мишустина покрасили асфальт на дороге

В Татарстане на заводе "КамАЗ" к приезду премьер-министра Михаила Мишустина на дороге возле проходной предприятия покрасили асфальт. Соответствующее видео с рабочими, красящими поверхность проезжей части, попало в сеть. Судя по их комментариям, они считают происходящее нелепицей и смеются над тем, что им приходится делать.

В пресс-службе завода, как пишет издание "Подъем", сообщили, что такого распоряжения руководство компании не давало – рабочие, мол, сделали это по своей инициативе: "Подрядчик, красивший ворота, допустил брак и испачкал краской асфальт. Он же, по своей инициативе и исправлял этот брак".