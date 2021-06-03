Сергей Глазьев: Россия может наладить особый торговый режим со странами Юго-Восточной Азии

Россия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом развивают активное сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в скором будущем это может привести к появлению зоны свободной торговли между двумя объединениями государств, считает Сергей Глазьев.

На сессии ПМЭФ, посвященной сотрудничеству ЕАЭС и АСЕАН, член Коллегии по интеграции и макроэкономике, академик Сергей Глазьев рассказал о том, как выстраиваются интеграционные связи между странами Евразийского союза, а также предположил, что активное сотрудничество можно распространить не только в рамках организаций, но и между самими организациями.

"У нас давно существует общий рынок, у нас нет таможенных барьеров. Вместе с тем мы стараемся проводить максимально эффективное регулирование в части внешней торговли, чтобы минимизировать разного рода торговые барьеры путем использования передовых цифровых технологий. И АСЕАН для нас тут хороший пример", - сказал спикер.

Он отметил, что АСЕАН – близкая к оптимальной интеграционная структура, где не так много формальностей и минимум бюрократизма. При этом присутствуют очень интенсивные деловые связи, очень хорошее взаимодействие между бизнес-сообществами государств, высокая взаимная дополняемость экономик. В связи с этим он отметил, что Россия сейчас начинает переговоры по зоне свободной торговли с Индонезией, и возможно, эти переговоры целесообразно проводить уже между союзами государств – ЕАЭС и АСЕАН.

"Мне кажется, у нас огромные перспективы сотрудничества, которые необходимо дальше наращивать. Мы в стратегических направлениях развития ЕАЭС до 2025 года закладываем высокие темпы роста взаимной торговли со странами АСЕАН, и мне кажется, что наши интеграционные объединения настолько зрелые, что, может быть, можно подумать о заключении преференциального торгового режима между двумя интеграционными объединениями – ЕАЭС и АСЕАН. Новая стратегия развития ЕАЭС предусматривает повышение эффективности регулирования нашего общего рынка во всех направлениях, а также мы будем внедрять институты стратегического планирования, стимулировать межгосударственные программы, развивать международное научно-техническое сотрудничество с тем, чтобы мы своевременно могли войти в новый технический и мирохозяйственный уклад, который формируется сейчас как раз в Юго-Восточной Азии", - сказал Сергей Глазьев.