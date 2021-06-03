Глава Минздрава ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России

Система информирования о смертности из-за коронавируса в России является одной из лучших в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя публикацию британской газеты The Times.

"В России совершенно четко выстроена система информирования по смертности", - заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Мурашко, эта система построена на основе очень быстрого доступа, "фактически онлайн", передает ТАСС.

Ранее The Times сообщила, что в России значительно занижается уровень смертности из-за коронавирусной инфекции.

Осенью прошлого года глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о неточностях в государственной статистике по смертности от COVID-19. Ведомство выявило разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема больных вирусом. В Минздраве усомнились в оценке Росздравнадзора.