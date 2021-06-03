Власти в течение месяца полностью выведут средства ФНБ из доллара - Силуанов

Минфин России в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото, передает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

Ранее американская валюта составляла 35% от активов Фонда национального благосостояния. Теперь же активы распределят так: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и раньше).

По данным Счетной палаты России, в первом квартале 2021 года объем ФНБ в рублевом эквиваленте увеличился на 226,5 млрд руб. или на 1,9%, и составил 13,802 трлн руб. (11,9 % ВВП), из них на счетах в Банке России – 8,679 трлн руб. (7,5% ВВП)