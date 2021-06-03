Минфин прорабатывает фискальные послабления для "обеления" зарплат в малом бизнесе

Для "обеления" зарплат в малом бизнесе требуется донастройка налогового режима. Об этом на ПМЭФ заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть гипотеза, что малый бизнес платит зарплаты в "конвертах" не потому что, он не хочет, чтобы все зарплаты были белые, а потому что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с этим, и та рентабельность, которая есть у малого бизнеса, не сопоставимы, поэтому требуется определенная донастройка налогового режима для малого бизнеса с тем, чтобы произошло обеление зарплат. Мы сейчас проверяем эту гипотезу. Идея состоит в том, что возможны некие фискальные послабления, на которые мы можем пойти, если они будет встречены расширением налоговой базы в первую очередь фонда оплаты труда, то в целом от этого комплекса мероприятий бюджетный эффект может быть либо нулевой, либо даже положительный", - подчеркнул он.

Если бюджетный эффект будет доказан, власти готовы к концу этого года или началу следующего года предложить для малого и среднего бизнеса совершенствование фискального режима, и даже послабления.

Сенатор Павел Тараканов считает, что государству пора излечиться от недоверия к бизнесу.

"Мы часто жили в страхах, когда министерство финансов нас пугало, что мы дадим какое-то послабление и денег не дособерём. Результат прошлого года показывает, что несмотря на запрет проверок и не смотря на послабления, которые были сделаны, в том числе по страховым взносам, налоговые сборы выросли", -- отметил он.

На сессии ПМЭФ Тараканов озвучил ряд предложений, среди которых увеличение предельной численности наемных работников, при которой возможно применение патентной системы налогообложения с 15 до 30 человек. При этом он отметил, что это может привести к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, примерно, на 5 млрд рублей. На федеральном уровне таких решений принимать не будут, но регионам можно предоставить право это делать точно также, как было предоставлено право устанавливать лимиты по патентам.

Также прозвучало предложение увеличить квоту субъектов МСП в закупках с 15 до 25%.

"У меня есть официальный ответ, что Минфин поддерживает эту инициативу, они поддерживают даже до 30% с учетом того, чтобы расширить это на средний бизнес. Но у нас до конца не согласованна позиция в Правительстве по этому вопросу. Просил бы эту историю добить, мы со своей стороны тоже готовы в любой момент этот закон внести", - подчеркнул Тараканов.