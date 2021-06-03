Тюменка выдумала дочь, чтобы получить от государства деньги

29-летняя мошенница из Тюмени наказана за незаконное получение пособий, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

В июле 2020 г. злоумышленница подала в МФЦ заявление на получение пособий и других выплат на дочь, "родившуюся" 15 апреля того же года. К документу он приложила поддельное свидетельство о рождении девочки. В июле-сентябре 2020 г. "мать" получила 132 тыс. руб.

Суд оштрафовал мошенницу на 7 тыс. руб., а также взыскал с неё в пользу регионального департамента соцразвития все незаконно полученные деньги. Решение в силу не вступило.