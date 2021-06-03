03 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Тюменка выдумала дочь, чтобы получить от государства деньги

29-летняя мошенница из Тюмени наказана за незаконное получение пособий, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

В июле 2020 г. злоумышленница подала в МФЦ заявление на получение пособий и других выплат на дочь, "родившуюся" 15 апреля того же года. К документу он приложила поддельное свидетельство о рождении девочки. В июле-сентябре 2020 г. "мать" получила 132 тыс. руб.

Суд оштрафовал мошенницу на 7 тыс. руб., а также взыскал с неё в пользу регионального департамента соцразвития все незаконно полученные деньги. Решение в силу не вступило.

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Теги: мать, дочь, пособие



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