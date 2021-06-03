Уже существующие свалки будут ликвидировать за счет государства - Иванов

03 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Сергей Иванов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Уже существующие свалки будут ликвидировать за счет государства - Иванов

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что накопленный экологический ущерб – существующие с советских времен свалки или скопления промышленных отходов – надо ликвидировать за счет государства.

"Государство будет ликвидировать накопленный экологический ущерб. У нас никогда частных свалок не было. Свалки муниципальные были", - заявил Иванов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Он заметил, что дело это не простое. Например, на ликвидацию одного комбината в Усолье-Сибирском государство потратит "десятки, если не сотни миллиардов рублей". С некоторыми отходами, например, такими, которые скопились на Байкальском ЦБК, пока даже неизвестно что делать и как их утилизировать. Все это наследие государственной промышленности, отмечает спецпредставитель, хотя после распада СССР у площадок и были новые, частные владельцы.

Иванов сообщил, что часть сбора РОП (расширенная ответственность производителей) как раз планируется пустить на ликвидацию таких площадок. Правда, пока размер РОП очень небольшой. Ну а ликвидировать и рекультивировать ныне работающие частные площадки собственники должны за свой счет, полагает Иванов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: сергей иванов, свалка, ликвидация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети