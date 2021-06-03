Уже существующие свалки будут ликвидировать за счет государства - Иванов

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что накопленный экологический ущерб – существующие с советских времен свалки или скопления промышленных отходов – надо ликвидировать за счет государства.

"Государство будет ликвидировать накопленный экологический ущерб. У нас никогда частных свалок не было. Свалки муниципальные были", - заявил Иванов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Он заметил, что дело это не простое. Например, на ликвидацию одного комбината в Усолье-Сибирском государство потратит "десятки, если не сотни миллиардов рублей". С некоторыми отходами, например, такими, которые скопились на Байкальском ЦБК, пока даже неизвестно что делать и как их утилизировать. Все это наследие государственной промышленности, отмечает спецпредставитель, хотя после распада СССР у площадок и были новые, частные владельцы.

Иванов сообщил, что часть сбора РОП (расширенная ответственность производителей) как раз планируется пустить на ликвидацию таких площадок. Правда, пока размер РОП очень небольшой. Ну а ликвидировать и рекультивировать ныне работающие частные площадки собственники должны за свой счет, полагает Иванов.