В Петербурге проходят обыски в сервисах аренды самокатов

В Санкт-Петербурге идут обыски у сервисов проката электросамокатов.

Как сообщает Следственный комитет РФ, следственные действия ведутся в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels.

Обыски связаны с расследованием уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

За последние несколько дней в городе произошло несколько наездов на маленьких детей. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района.

Как пишет Baza, по разным подсчетам, только за май электросамокаты поучаствовали в 50 разных авариях, в некоторых случаях виновники скрывались с места происшествия.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о данных ЧП, установить все обстоятельства.

Недавно в Екатеринбурге сбили двух подростков, катавшихся на электросамокате. А еще одна жительница города сама устроила ДТП на электросамокате, ей грозит штраф.