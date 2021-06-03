03 Июня 2021
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Мусор в зоне отдыха (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

"Повредили деревья и газон": в поселке Мичуринский продолжают строить зону отдыха, вопреки протестам жителей

В поселке Мичуринский в черте Екатеринбурга продолжается строительство глэмпинг – парка (зоны отдыха с беседками). Против этого активно выступают местные жители. Как рассказала корреспонденту Накануне.RU активистка Ксения рабочие пришли сегодня и начали работы в половине пятого утра, нарушив так называемый «закон о шуме». Со слов жительницы рабочие повредили газон и деревья.

"Еще два контейнера хотели завезти. И установить 2 беседки. Люди предпринимателя Романа Сурина проехали на машине по газону и сломали деревья. Полиция не выехала . Сказала что приходите в отделение и пишите заявление. Работы дальше ведутся", - возмутилась собеседница.

Напомним, в конце мая жители Мичуринского выступили против строительства в местном парке и создали петицию. По их данным, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань - около 10 штук.

Как отмечают авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения. В петиции утверждается, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не выстроен диалог.

Люди сумели собрать более 1000 подписей против застройки. Ими были направлены жалобы во все инстанции.

В настоящий момент свердловская прокуратура проводит проверку по данному факту.

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Теги: Мичуринский, парк, беседки, Екатеринбург



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