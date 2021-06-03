"Екатеринбург-Арена" станет самой громкой площадкой "Ural Music Night"

На территории стадиона "Екатеринбург-Арена" 25 июня расположится сразу две площадки Ural Music Night, со сцен которых будут звучать "Голос электроники" и Ural Drum&Bass Community Spot

"Здесь нет диджеев: все артисты выступают исключительно вживую и с авторским репертуаром, — рассказывает электронный музыкант, диджей, руководитель проекта "Русская кибернетика" Евгений Свалов. —"Лаборатория" — наиболее авангардная рубрика в еженедельном радиоэфире и подкастах "Русской кибернетики" под управлением ее арт-директора Александра Киреева. Здесь звучит передовая экспериментальная электронная музыка, ее авторы регулярно взаимодействуют с другими жанрами, от фолка и этники до рока и хип-хопа".

На площадке "Голос электроники" выступят "Анатолий Айс + Искра" (Москва), ON ROBOT (Москва), алтайская дива qaynar (Казань), Nikola Chen (Москва), Only Drugs (Химки), Marat Taturas (Уфа) и седативная вокалистка VALERYANKA (Москва).

На Ural Drum&Bass Community Spot - Rust, Mind Power & Gorkey, Neocube, Lynh.

"История Drum&Bass насчитывает почти 3 десятка лет, и сегодня этот жанр неумолимо развивается. Наша цель – показать людям, что эта музыка несет добро и позитив, что она объединяет и стирает географические, возрастные и социальные границы. Каждый год на нашей площадке можно видеть и совсем малышей, и людей преклонного возраста. В этом году United Drum&Bass Community поставят за пульт проверенных резидентов локальной d'n'b-сцены. Drum&Bass – это именно то, что нас всех объединяет, дарит нам свет, тепло и надежду даже в самые странные времена. И мы готовы делиться этим с каждым, кто придет на нашу площадку. Планируйте свой маршрут заранее, чтобы быть в гуще событий", – рассказывает Сергей Токмаков, United Drum&Bass Community.

В последние дни стадион "Екатеринбург-Арена" активно привлекает внимание горожан. Так, 1 июня он стал доступен для пробежек, а вчера стало известно, что во время предстоящего чемпионата Европы по футболу внутри стадиона будет организована специальная фан-зона, правда покажут там только один матч. Для болельщиков уже приготовлена развлекательная программа, которая начнется за три часа до стартового свистка матча Финляндия – Россия. Организаторы обещают большое красочное шоу и футбольные активности, также можно будет подкрепиться на фуд-кортах арены.