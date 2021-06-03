03 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Общество Свердловская область
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге расширили список улиц, где запрещено разгоняться на самокатах

В Екатеринбурге расширен список улиц, где ограничена скорость движения электросамокатов. Теперь таких участков насчитывается 27.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ранее в ходе рабочей встречи представителей мэрии с руководством бесстанционного сервиса шеринга электросамокатов Whoosh были достигнуты определенные договоренности. В итоге был составлен перечень улиц, парков, скверов и бульваров для выделения в приложении сервиса Whoosh гео-зон с ограничением скорости до 15 км в час. Таким образом, пользователь шерингового самоката, заехав в данную зону, не сможет разогнать его выше установленной скоростной отметки.

Уже с 27 мая скорость была ограничена на тротуарах вдоль всей набережной Городского пруда (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева), на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО имени Маяковского, в парке Южный и на улице Вайнера. Сегодня перечень таких зон был расширен и теперь насчитывает 27 участков. Ознакомиться с полным списком можно на официальном портале Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральской столице сбили двух подростков, катавшихся на электросамокате. А еще одна жительница города сама устроила ДТП на электросамокате, теперь ей грозит штраф.

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Теги: самокаты, скорость, улицы, Екатеринбург



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