03 Июня 2021
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ПМЭФ-2019, Вагит Алекперов (2019) | Фото: Накануне.RU

Экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена, - Алекперов

Экосистема в Коми после разлива нефти, которое произошло 11 мая, полностью восстановлена, заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов телеканалу "Россия 24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что руководители компании на местах должны своевременно оповещать об авариях и как можно быстрее предпринимать шаги по их ликвидации.

При этом Алекперов отметил, что 100%-й страховки никто не даст. "Есть техногенные ситуации, есть аварийные ситуации, связанные с третьими лицами, но мы предпринимаем все шаги", - сказал он.

Авария произошла из-за разгерметизации напорного нефтепровода месторождения, нефть попала в реку Колву, в результате режим ЧС был введен уже в Усинске (Республика Коми).

Росприроднадзор оценил площадь нефтеразлива на Ошском месторождении, которое разрабатывает "Лукойл-Коми", примерно в 1,3 га.

Объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку в НАО и Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн, сообщила ранее компания "Лукойл-Коми". Изначально объем оценивали в 4 тонны.

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Теги: коми, разлив нефти, лукойл, вагит алекперов



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