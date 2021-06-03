03 Июня 2021
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Экономика В России
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Ростех посчитал, во сколько обойдется промышленности электричество от мусоросжигающих заводов

"Дочка" Ростеха – компания "РТ-Инвест" – обозначила предполагаемый рост цен для потребителей, если они перейдут на электроэнергию, вырабатываемую (еще не построенными) мусоросжигательными заводами. Правда, на такой порядок чисел можно будет рассчитывать, если государство поможет с финансированием строительства.

По словам гендиректора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова, переход на такой вид энергии самому крупному в России промышленному потребителю электричества – компании "Русал" – обойдется в 140 млн в год. Для других крупных промышленных площадок счет пойдет даже не на десятки миллионов.

Впрочем, эта цифра станет возможна, если к проекту присоединится государство. "Мы представили в правительство пять вариантов. Основной источник финансирования – это, конечно, РОП (расширенная ответственность производителей). Во всем мире такие предприятия строятся с участием государства, иначе будут высокие тарифы для населения", - отметил глава компании.

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Теги: ростех, рт-инвест, мусоросжигающий завод



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