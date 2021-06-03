"Газпром нефть", "Северсталь" и ЕВРАЗ объединили усилия для сокращения выбросов углекислого газа

Компания "Газпром нефть" заключила соглашение с металлургическими гигантами "Северсталь" и ЕВРАЗ о переводе части инфраструктуры предприятий на водород и сокращении таким образом выбросов углекислого газа в атмосферу. В рамках соглашения нефтяники поделятся с партнерами своим опытом утилизации СО2, а металлурги проанализируют технологии производства, транспортировки и хранения водорода и оценят возможность частичного перехода на самый легкий газ.

Как пояснили Накануне.RU в "Газпром нефти", компания обладает опытом создания замкнутого цикла сбора, подготовки и закачки углекислого газа в пласты. С 2015 года NIS, совместное предприятие "Газпром нефти" и Республики Сербия, реализует проект по сбору и очистке природного газа с высоким содержанием CO2 с нескольких месторождений. Полученный при этом углекислый газ закачивается в разрабатываемую залежь на глубину свыше 2,5 тыс. метров.

"По оценкам экспертов, закачка углекислого газа в пласты — это один из инструментов, без использования которых достичь плановых показателей по сокращению выбросов СО2 в глобальном масштабе просто не получится. Мы с металлургическими компаниями хотим объединить наши компетенции для развития технологий производства, сокращающих антропогенное воздействие на окружающую среду", — отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

В компании "Северсталь" подчеркнули, что борьба с изменением климата — важный тренд грядущих десятилетий и "один из долгосрочных приоритетов программы устойчивого развития предприятия". К новым возможностям модернизации производства для сохранения климата готовы и в ЕВРАЗ — в компании уверены, что технологии, применяемые в "Газпром нефти", имеют серьезный потенциал для использования на металлургических и угольных предприятиях.







