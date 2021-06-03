Бюджетные займы, длинные кредиты и облигации: на ПМЭФ рассказали, откуда регионы возьмут деньги на реновацию

В регионах России стартует масштабная "реновация": субъекты РФ принимают программы комплексного развития территорий (КРТ) ради достижения общей национальной цели — строительства 120 млн кв. м жилья к 2030 г. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказали, откуда регионы возьмут деньги на масштабное обновление городов, передает корреспондент Накануне.RU.

Качество жизни россиян должно улучшиться в полтора раза к 2030 г., согласно национальному проекту "Жилье и городская среда". Для этого в России необходимо построить 120 млн новых кв. м, напомнил и.о. министра строительства РФ Ирек Файзуллин.

"Это невозможно без комплексного развития территорий", — заявил чиновник.

Гендиректор главного оператора "реновации" — ДОМ.РФ — Виталий Мутко рассказал, откуда регионы возьмут средства на обновление городов. По его словам, регионам предложено обширное инфраструктурное меню. У него — три генеральных линии:

1. 500 млрд руб. бюджетных займов;

2. еще 500 млрд руб. — это те деньги, которые остаются в регионе, чтобы потратить на инфраструктуру;

3. инфраструктурные облигации: в ближайшие три года ДОМ.РФ рассчитывает инвестировать в строительство инфраструктуры 150 млрд руб.

40% затрат на строительство жилья приходится на инфраструктуру: дороги и социальные объекты. При КРТ у регионов будет финансовая поддержка в этих статьях расходов.

"ДОМ.РФ предлагает механизм: занимает на рынке деньги, выпускаем облигации, и дальше предлагаем застройщикам или корпорациям по развитию, которые выберут регионы, длинные деньги под 3-4%. Регион выступает поручителем, а мы гарантируем устойчивость конструкции", — пояснил Мутко.

Уже 20 регионов подали 54 проекта на строительство 15 млн кв. м жилья, сказал Мутко.

Теперь ключевой вопрос — в качестве этих проектов.

Из 20 регионов три уже практически получили финансовую поддержку — это Тульская область, Сахалин и Челябинская область.

В некоторые проектах можно будет использовать сразу несколько механизмов финансирования, добавил глава ДОМ.РФ.

"Можно взять бюджетный кредит плюс взять наш длинный займ под 3-4% на инфрастурктуру и сложить это все в один проект. На одном проекте можно будет модулировать все инструменты", — прокомментировал Мутко.

"Хочется чтобы регионы поэнергичнее выходили с проектами", — поторопил чиновник.

На Урале готовы приступить к КРТ, заявил полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев.

"Что касается инфраструктурных облигаций, то все шесть субъектов имеют проекты и готовы заявляться. По инфраструктурным кредитам все шесть субъектов сформировали портфели и отрабатывают с Минстроем", — доложил Якушев.

Как сказал полпред, Уралу необходим рывок в строительстве инфраструктуры, без него округ не выйдет к 2030 г. на показатель в 10 млн кв. м жилья.