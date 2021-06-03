Чубайс: Россия едет в обратную сторону от технологической революции

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что Россия находится в точке бифуркации, когда решается вопрос, будет страна отставать необратимо, или все-таки можно догнать мировой прогресс. Об этом он заявил на ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению Чубайса, 100% отраслей в России и 100% бизнесов попали в ситуацию, в которой возможно либо преобразование с глубокой реструктуризацией, либо отставание.

"Мы не просто отстаем, мы находимся на развилке – либо отставание обратимо, либо необратимо. Вот где мы находимся… То, что у нас есть сейчас, чем мы гордимся – это оно есть по факту, а не от того, что мы начали какие-то преобразования. Все, чем мы хвастаемся, сделано 10 лет назад, сделано не нашими руками, сделано само по себе, потому что так произошло. Мы в самой начальной точке. Мы стоим в шаге от технологической революции", - сказал спикер.

Он также поддержал другого докладчика на форуме, который заявил, что начинается глобальное перераспределение власти в мире, и те страны, которые технологически преобразуются, они и будут мировой элитой. Остальные рискуют "остаться в 19 веке, находясь в веке 21". В этом смысле Россия, по мнению докладчика, "едет в обратную сторону".

Впрочем, кто за это должен быть ответственен, Чубайс, не уточнил.

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