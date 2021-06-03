Дерипаска: Бедность - самый серьезный вопрос, иначе все страдания с новой Конституцией и санкциями бессмысленны

"Санкционный" бизнесмен Олег Дерипаска выступил на форуме ПМЭФ и заявил, что бедность остается одной из важных проблем страны, которую должны решить именно предприниматели и им для этого надо создавать условия, передает корреспондент Накануне.RU.

Также Дерипаска сказал, что должно произойти "изменение мандата ЦБ", который должен действовать совместно с правительством, а управление ценами у них не получается.

"ЦБ - это не какой-то замок на горе, вопросы экономического роста и создание новой занятости должны быть в их мандате. Отчеты и публикации заседаний должны быть - это очень важно. Бедность - самый серьезный вопрос, иначе все страдания с Конституцией и санкциями бессмысленны, если мы не сможем создать общество всеобщего достатка. Решить могут проблему предприниматели и должны создать для нас условия", - сказал бизнесмен.

Напомним, недавно Дерипаска в своем телеграм-канале определил количество бедных в стране порядка 80 млн человек при общей численности населения 146 млн. Правда вскоре пост был удален и заменен похвалами президенту и правительству.