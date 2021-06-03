Мантуров и Иванов посулили Ростеху деньги от РОП на строительство мусоросжигательных заводов

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что размер экологического сбора в России – "курам на смех". Он выступил за увеличение расширенной ответственности производителей (РОП) и обвинил именно промышленность в загрязнении природы.

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"Промышленность больше виновата. Население за вывоз ТКО платит 160 млрд руб. Приличная сумма, хотя мне бы хотелось побольше. А вся российская промышленность платит экологический сбор 3 млрд руб. Это курам на смех. Кто недоплачивает? Конечно, промышленность", - заявил Иванов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Он анонсировал "очень быстрое" принятие закона об упаковке: "Очень быстро мы примем закон об упаковке. Лет 40 назад упаковки не было, с авоськой ходили в магазин. А сколько строительной, промышленной упаковки? Она нужна, это очевидно. Но она наносит колоссальный ущерб экономике. Кто гадит природе – тот и должен платить".

Дальше Иванов начал нахваливать мусоросжигающие заводы Ростеха, назвал сжигание мусора технологией возобновляемой энергии: "Мусор никогда не кончится. Это как лес, ветер и солнце. Надеюсь, ветер не закончится, а солнце не погаснет. Поэтому и надо строить мусоросжигающие заводы, чтобы мусора стало меньше, а солнца — больше".

"Появляется мусор. Если мы осуществим планы по строительству мусоросжигательных заводов… Их нужны сотни в России. Давайте построим хотя бы 25 для начала. Я никогда не слышал аргументов против того, чтобы энергия от сжигания мусора считалась возобновляемой", - добавил спецпредставитель.

С выводами Иванова на счет ответственности промышленности за ущерб природе поспорил глава Минпромторга Денис Мантуров: "Основной объем ТКО приходится на упаковку. Население не видит промышленные отходы. Это "хвосты", которые формируются на промышленных площадках, это никак не сопряжено со свалками, с мусором, которое видит населения".

Мантуров сообщил, что вводимый в этом году сбор РОП с 2023 года позволит собирать около 100 млрд руб.

"Эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих заводов. Я поддерживаю мусоросжигание полностью. Либо это мусоросортировка. Правда, сегодня сортировка все равно половину оставляет. А сжигание обеспечивает нулевой выброс. Дай Бог до 2023 года будет все запущено у Ростеха", - заметил Мантуров, имея в виду скандальный проект госкорпорации по строительству 25 мусоросжигательных заводов в России.

Хотя Мантурова и считают главным лоббистом этого проекта в правительстве, на сессии ПМЭФ он скромно заметил, что использование РОП только на этот проект Ростеха "было бы несправедливым". "Но в том числе этот источник может быть использован [для строительства мусоросжигательных заводов]", - обнадежил Ростех Мантуров.

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