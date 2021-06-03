03 Июня 2021
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Экономика В России
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Дерипаска: Оппозиции подорвалась - можно и делом заняться

На просторах ПМЭФ сегодня обсуждали, как обеспечить экономический рост "в каждом доме". Бизнесмен Олег Дерипаска сказал, что новая Конституция, "которую пытаются забыть", это на самом деле очень важный новый общественный договор.

"Все, что нам говорили по телеку в рекламе приятные лица, нужно все осуществить. Нам опять крупно повезло, мы попали в эту нишу, когда следующие три года у бюджета будет много дохода, тотальный профицит, внешнеполитическая обстановка улучшится, потому что люди будут заняты Китаем после пандемии. Но новый общественный договор должен состоятся, оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя и сейчас у нас нет никакой оппозиции и в принципе можно заняться делом. Есть 10 лет, когда ресурсов достаточно, опытные люди есть", - сказал Дерипаска.

По его мнению, именно предприниматели будут локомотивом для подъема экономики, а государство не сможет победить бедность прокурорами и следователями, нужно создавать рабочие места.

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Теги: ПМЭФ, форум, экономика, дерипаска



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