Взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии: один человек погиб

Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии.

Еще семь человек смогли выбраться на поверхность, они эвакуированы.

На руднике "Владимирский" в Окинском районе произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщает РИА Новости. Штольни принадлежат компании "Рифей".

В марте в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (Белогородская область) загорелся проходческий комбайн. Рабочих вывели на поверхность, никто не пострадал.