03 Июня 2021
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рудник &quot;Чебачье&quot;, шахта, экскаватор (2020) | Фото: Пресс-служба РМК

Взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии: один человек погиб

Один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии.

Еще семь человек смогли выбраться на поверхность, они эвакуированы.

На руднике "Владимирский" в Окинском районе произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщает РИА Новости. Штольни принадлежат компании "Рифей".

В марте в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (Белогородская область) загорелся проходческий комбайн. Рабочих вывели на поверхность, никто не пострадал.

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Теги: взрыв, шахта, бурятия



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