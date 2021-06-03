03 Июня 2021
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Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

Оливье Пуавр д'Арвор: Франция заинтересована в развитии Севморпути

Посол Французской Республики по делам Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д'Арвор в рамках ПМЭФ, в котором он принял участие в режиме онлайн, заявил, что Франция верит в успех Северного морского пути, передает корреспондент Накануне.RU.

"Total и НОВАТЭК серьезно подходят к экологическим вызовам. То же самое, что касается развития Северного морского пути. Я хотел бы передать вам послание президента Французской республики. Он отправил меня в Россию, чтобы обсудить вопрос Арктики и Антарктики. Мы верим в успех Севморпути, верим, что это будет важная экономическая артерия. Многие французские компании будут участвовать в развитии СМП. Нам бы хотелось сотрудничать с Росатомом. Французские инвесторы заинтересованы в участии в развитии этого региона", - заявил Оливье Пуавр д'Аврор.

Он напомнил также, что в разгар холодной войны, несмотря на существующие противоречия, между странами было заключено соглашение по Антарктике. Документ посол Франции по делам Арктики и Антарктики назвал уникальным, поскольку, согласно ему, на этой территории не должны вестись ни военные, ни ядерные действия, а только наука.

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Теги: Северный морской путь, Севморпуть, СМП, Франция, инвесторы



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