Умер экс-депутат думы Перми и краевого заксобрания Семён Леви

В Перми в возрасте 64 лет умер бывший депутат гордумы и регионального заксобрания Семён Леви, сообщили Накануне.RU в краевом парламенте.

До 2007 г. Леви возглавлял ОАО "Стройиндустрия". Избирался депутатом городской думы, заксобрания. С 2007 г. он занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов России. В 2008-16 гг. работал в статусе заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ, в последние годы – в федеральной структуре "Ростеха".

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, званиями "Почетный строитель России" и "Заслуженный строитель РФ".