Инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме - ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что российская инфляция, в отличие от той, которая сейчас проявляется почти во всех развитых и развивающихся экономиках на фоне пандемийного кризиса, имеет свои особенности и может стать продолжительным трендом, тогда как в других странах власти надеются на ее скорую стабилизацию.

"Мы действуем несколько по-другому, нежели другие развитые страны. Многие считают, что инфляция – временная. Мы считаем, что у нас она является устойчивой. У нас разные инфляционные процессы. Ведущие страны могли много лет проводить мягкую денежно-кредитную политику, базируясь на низкой инфляции", - сообщила Набиуллина, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

По мнению главы регулятора, в развитых экономиках инфляционные ожидания населения не раскручивают и не подогревают инфляцию так, как в России: "После 25 лет высокой, волатильной инфляции в нашей стране у нас еще не заякорены инфляционные ожидания". Когда люди перестанут переживать из-за возможности роста цен – она не сказала.

"У нас уже повышенная инфляция и инфляционные ожидания. Да, повышение инфляции началось с вроде бы временных факторов. Но анализ компонентов инфляции показывает, что они растут повышенными темпами. И инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме, несколько месяцев они уже растут. Люди отказываются от покупок, видя рост цен, разворачивается инфляционная спираль. Это создает вторичные риски, которых нет во многих развитых странах", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что сейчас нет необходимости дополнительно стимулировать спрос – это приведет к росту инфляции, а тот, в свою очередь, повлияет на рост экономики. В целом, по оценке ЦБ, спрос практически восстановился, если не брать отдельные отрасли вроде сектора услуг и добычи нефти.