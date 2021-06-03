В свердловском МВД рассказали о "самой громкой криминальной истории в сфере наркотрафика в 2021 году"

С начала 2021 года полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области выявили и стали инициаторами блокировки 433 сайтов интернет-магазинов и 108 ресурсов в соцсетях, где размещался опасный контент в сфере рекламы и потребления запрещенных веществ. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, 363 сайта действовали непосредственно на территории Екатеринбурга.

"Кривая желающих заработать на наркозависимых людях, к большому сожалению, растет. Так, за весь 2020 год было ликвидировано 206 интернет-ресурсов, занимавшихся сбытом смертельного зелья. Охотники за человеческими душами, чтобы избежать ответственности за криминал, стремятся действовать бесконтактным способом, не взаимодействуя напрямую с курьерами, продавцами и покупателями", - рассказал полковник Горелых.

Он привел статистику: только в текущем году органами внутренних дел зафиксировано 2 тыс. 135 наркопреступлений, из них связанных со сбытом наркотиков - 1 тыс. 329, и только 5% были совершены контактным способом. Наркотики поступают в Свердловскую область тремя способами: самостоятельное культивирование соответствующих растений, изготовление в подпольных лабораториях и контрабанда из зарубежных стран через Центральный и Приволжский федеральные округа.

"Самой громкой криминальной историей в сфере наркотрафика в 2021 году стало завершение расследования уголовного дела о деятельности межнациональной преступной группы численностью 21 человек. Под их контролем находились три интернет-магазина, которые в настоящее время уже ликвидированы. При задержании данной группы сотрудниками полиции было изъято более 3 килограмм героина - это тысячи доз и сотни загубленных жизней. В Свердловской области только в текущем году от передозировок ушли в мир иной более 150 наркозависимых граждан. И пока кривая смертности не пойдет на убыль, оперуполномоченные в тесном взаимодействии с общественниками и иными субъектами профилактики будут продолжать бороться с современной чумой под названием "наркомания" и наркотрафиком.

Более ста лет мир пытается противодействовать этому злу, наша страна не исключение, ежегодно 26 июня объявляется днем борьбы с наркоманией. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже утвердил межведомственный план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Усилия в этом направлении могут увенчаться успехом лишь в одном случае - когда к этой работе подключится все общество, в том числе те, кто на себе испытал беспредел и беды, которые приносят наркотики. Это и порушенные карьеры, распад семей, брошенные дети, угробленное здоровье и смерть в молодом возрасте", - резюмировал Валерий Горелых.