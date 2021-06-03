Сторонников административного регулирования цен в правительстве нет совсем - Решетников

Главы Минфина, Минэкономразвития и Центробанка сегодня хором критиковали применение административных мер по сдерживанию цен на некоторые продукты на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Так, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что опосредованно заключенные между производителями и продавцами договоры оказали минимальное влияние на инфляцию ("несколько десятых процентного пункта"), при этом стоимость смежных товаров даже выросла.

"Административные меры регулирования цен в рыночной экономике – это экстренные меры. Эффект на инфляционные ожидания от них непонятный. Люди могут ожидать, что цены еще сильнее подскочат, когда отменят административное сдерживание. Административные меры по сдерживанию цен дали вторичные эффекты, в том числе рост стоимости смежных товаров", - заявила глава регулятора.

"Мы полностью ушли от административных мер по регулированию цен. Это не значит, что мы не ведем переговоров с какими-то производителями, но все такие меры подкреплены уже экономическими механизмами, поэтому административные меры уже не играют большого значения", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Министр, судя по всем, считает основными рыночными инструментами влияния на цены даже не субсидии (которые, впрочем, по его словам, государство тоже может себе позволить), а демпферы и экспортные пошлины. Очевидно, что Решетников видит внешние факторы едва ли не главными в росте цен на продукты. При этом он предупредил, что текущая конъюнктура на мировых рынках превратилась минимум в среднесрочную перспективу и к осени цены, привлекательные для российских производителей-экспортеров, "никуда не денутся".

"Сторонников административного регулирования в правительстве нет совсем. Методы с прямым субсидированием производства рассматриваются нами только как временные", - заявил в заключении Решетников.

"Все говорят об административном регулировании. А мы что, заставляем производителей продавать свой товар по определенной цене? Нет! Не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас тоже беспокоят высокие цены. Но у нас есть рыночные механизмы", - добавил министр финансов Антон Силуанов.