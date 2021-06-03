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киллер убийство на ул. академика Анохина в Москве 2.11.19 (2019) | Фото:telegram-канал Baza

Троим фигурантам дела об убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии продлили арест

Мосгорсуд до 6 сентября продлил арест ингушскому бизнесмену Хасану Полонкоеву, его сыну Закре Полонкоеву, а также племяннику Аслану Полонкоеву.

Все трое – фигуранты дела об убийстве руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

Ранее в ходе спецоперации были задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии. СМИ писали, что в деле фигурируют 30 человек. В августе 2020 года СКР сообщил, что 12 фигурантов уголовного дела обвиняются в организации террористического подполья, теракте и незаконном хранении оружия. Мотивом убийства главного борца с экстремизмом в Ингушетии, по данным следствия, стало стремление "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских.

В марте 2021 года сообщалось, что большинство подозреваемых в убийстве и совершенном до этого покушении на Эльджаркиева задержаны, позже СКР сообщил, что расследование дела завершено. Однако никто из фигурантов не признает свою вину в организации деятельности террористического сообщества, участии в нем, а также совершении террористических актов и незаконном обороте оружия, пишет Regnum.

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Теги: Ибрагим Эльджаркиев, Центр Э МВД Ингушетии



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