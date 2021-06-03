Петушенко: Строительство автотрассы "Казань-Екатеринбург" обойдется в 260 миллиардов рублей

Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивается в порядка 260 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко. По его словам, точная сумма проекта станет известна после того, как будет уточнена трассировка. На данный момент объемы привлечения из ФНБ, необходимые для строительства, составляют 130 млрд руб.

"Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. И самое главное: мы привлекаем заемные средства, нам нужно деньги возвращать - и ФНБ, и уж тем более заемные средства, поэтому мы там обязательно все посчитаем", - сообщил Петушенко.

Напомним, что автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа - Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург.

Общая протяженность трассы составит 800 км. В задачах "Автодора" выполнить строительство 288 км. дороги от Дюртюлей до Ачита. Реконструкцией и ремонтом остальных участков дороги занимается Росавтодор. Срок реализации проекта – 2024 г.