Получил более 1 млн рублей. В СК прокомментировали уголовное дело замминистра строительства Челябинской области

Первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, Следственный комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил более 1 млн руб. от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации.

В ближайшее время замминистра изберут меру пресечения и предъявят обвинение.