Чубайс: Водород поможет России сохранить статус великой энергодержавы

Россия может сохранить статус великой энергодержавы благодаря экспорту водорода. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление в рамках ПМЭФ сегодня сделал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Главная, фантастическая возможность для России называется "водород". То, что по водороду можно сделать, геополитически сопоставимо с тем, что Россия сегодня делает по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы замещением экспорта углеводородов на экспорт водородов", - сказал он.

Чубайс заявил, что в 2030 г. объем рынка водорода в Европе составит 10 млн т - $10 млрд. При том Европе весь этот объем не создать, нужен импорт - примерно 50%. Специалисты отмечают, что действующая газотранспортная система пригодна для того, чтобы 10% мощностей использовать для транспортировки водорода.

"У нас такое преимущество, о котором можно мечтать, - подчеркнул он. - Нужно вцепиться зубами немедленно и по-масштабному продвигаться в этом смысле".

Он отметил, что переход на новую платформу касается всей экономики.

"Например, черная металлургия. Причем тут СО2, казалось бы? Да при том, что важнейший технологический передел в черной металлургии это коксохим. Использование коксующихся углей. Колоссальный источник выделения СО2. И в этом смысле перед всей российской черной металлургией стоит сложнейший технологический вызов - переход на новую платформу, суть которого - восстановление железа и железной руды без помощи кокса, с помощью водорода. Еще три-четыре месяца назад некоторые коллеги крутили пальцем у виска, а сейчас начали реальную дискуссию с формированием экспертной группы, с ее финансированием о способах, методах, цене такого перехода", - отметил Чубайс.

Также в качестве примера Анатолий Чубайс привел сельское хозяйство, в котором используются горюче-смазочные материалы. Уход от бензина и дизельного топлива в сельском хозяйстве он назвал масштабнейшим и серьезным вызовом и отметил, что в настоящий момент есть компании, которые начинают двигаться в этом направлении.