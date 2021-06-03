Белозеров рассказал о разработке нового подвижного состава быстрее 330 км/ч

В РЖД сообщили о разработке нового подвижного состава для высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Глава корпорации Олег Белозеров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что он будет сопоставим с международными аналогами.

"На сегодняшний момент — 330 км/ч, - сказал Белозеров. - В течение семи-восьми лет мы этот подвижной состав разработаем".

Разработкой подвижного состава следующего поколения займется инжиниринговый центр вместе с коллегами из Siemens, а также из других организаций.

Также в ходе выступления глава РЖД отметил, что проекты создания ВСМ являются окупаемыми и дадут огромный мультипликативный эффект для экономики страны.

"Они экономят время людей, и это все трансформируется в доходы регионов, бюджета, железных дорог. А самое главное - людей", - сказал он.