03 Июня 2021
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Экономика
Олег Белозеров (2019) | Фото: Накануне.RU

Белозеров рассказал о разработке нового подвижного состава быстрее 330 км/ч

В РЖД сообщили о разработке нового подвижного состава для высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Глава корпорации Олег Белозеров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что он будет сопоставим с международными аналогами.

"На сегодняшний момент — 330 км/ч, - сказал Белозеров. - В течение семи-восьми лет мы этот подвижной состав разработаем".

Разработкой подвижного состава следующего поколения займется инжиниринговый центр вместе с коллегами из Siemens, а также из других организаций.

Также в ходе выступления глава РЖД отметил, что проекты создания ВСМ являются окупаемыми и дадут огромный мультипликативный эффект для экономики страны.

"Они экономят время людей, и это все трансформируется в доходы регионов, бюджета, железных дорог. А самое главное - людей", - сказал он.

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Теги: олег белозеров, ржд, подвижной состав



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