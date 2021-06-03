03 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Анастасия Пыхтеева (2021) | Фото: vk.com / Анастасия Пыхтеева

По факту исчезновения пермячки в Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство"

По факту исчезновения 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой на территории Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, местонахождение женщины до сих пор не установлено.

"С учетом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учетом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы, в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбужденного уголовного дела", - пояснили в СКР.

Известно, что туристка пропала 29 мая текущего года в районе г. Михайловск Свердловской области. Она оставила автомобиль на городской плотине и добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась. В расследовании уголовного дела помогают сформированная следственная группа, следователи-криминалисты регионального СКР. Тщательно проверяется любая поступающая информация, которая может помочь в установлении обстоятельств безвестного исчезновения женщины.

"Поисковые мероприятия пропавшей женщины взяты на контроль руководством Свердловского главка МВД. Генерал-лейтенант полиции Александр Мешков направил для оказания практической помощи территориальному ОВД группу опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД области. Создана и работает несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предполагается, что могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения гражданки Пыхтеевой. Прошу всех, кто может располагать сведениями об обстоятельствах таинственного исчезновения разыскиваемой женщины, в том числе конфиденциально, проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что пермячка должна была вернуться домой еще 30 мая. В родном городе ее ждет сын, который на данный момент находится под присмотром бабушки.

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Теги: туристка, розыск, пропажа, Пермь



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