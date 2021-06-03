03 Июня 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

40% сотрудников Национальных институтов здравоохранения США отказались от вакцинации

Только от 50% до 60% сотрудников Национальных институтов здравоохранения (NIH) США вакцинировались от коронавируса. Об этом заявил во время слушаний в Сенате директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
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Опрос Zogby Strategies совместно с Children's Health Defense показал, что почти 40% американцев обеспокоены тем, что даже эксперты не сильно доверяют новым вакцинам, и почти половина считают сомнения правильной стратегией.

Кроме того, был задан вопрос о смычке бизнеса с системой здравоохранения. И 57% ответили, что "захват" системы здравоохранения бизнес-корпорациями является серьезной угрозой. Только 20% считают, что эта проблема преувеличена.

"Такого рода недоверие и гнев по отношению к правительству не могут быть просто проигнорированы. То, что около половины сотрудников NIH и Центра по контролю и профилактике заболеваний не желают добровольно проходить вакцинацию, говорит о многом. Захват бизнесом реален, и сотрудники это знают. Этой стране нужны медицинские учреждения, которые обслуживают людей, а не крупные фармацевтические компании", - сказала председатель Children's Health Defense Мэри Холланд.

В состав Национальных институтов здравоохранения США входит 27 институтов и исследовательских центров.

По официальным данным, в США после вакцинации умерли уже 4 тыс. 863 человека. Причем в систему VAERS включены только добровольно предоставленные отчеты о побочных эффектах.

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Теги: вакцинация, США



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