В фан-зоне Екатеринбурга покажут всего один матч России на Евро-2020

В фан-зоне Екатеринбурга покажут только один матч сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

Напомним, во время турнира все поединки нашей сборной будут показаны на больших фан-зонах "Наши парни. Играем за вас" в разных городах страны. При этом вместе с болельщиками игры будут смотреть легенды сборной России и звездные поклонники национальной команды. В уральской столице такой площадкой станет стадион "Екатеринбург-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, из-за позднего начала матчей России в Екатеринбурге на большом экране будет показан только один из них - против Финляндии. Он будет сыгран 16 июня в 18 часов по местному времени.

"Игры против Бельгии (12 июня в полночь) и Дании (21 июня в 23.00) мы не сможем транслировать на большом экране. Это бы нарушало режим тишины и покоя, который, согласно областному законодательству, действует на территории региона в будни с 23.00, а в выходные и праздничные дни с 18.00. Для нас важно, чтобы жители соседних с "Екатеринбург-Ареной" домов не испытывали дискомфорта от нашего праздника футбола", - заявили в оргкомитете фан-зоны.

Для болельщиков уже приготовлена развлекательная программа, которая начнется за три часа до стартового свистка матча Финляндия – Россия. Организаторы обещают большое красочное шоу и футбольные активности, также можно будет подкрепиться на фуд-кортах арены.

Из-за ситуации с коронавирусом все организаторы накануне игры сдадут ПЦР-тесты и будут работать в масках. Фан-зона будет заполнена с учетом соблюдения полутораметровой социальной дистанции между болельщиками. Все любители футбола будут обеспечены масками и возможностью воспользоваться санитайзерами.

Как сообщало Накануне.RU, тренерский штаб сборной России уже определился с составом на Евро-2020. В окончательный список вошли 26 футболистов.