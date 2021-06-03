03 Июня 2021
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Экономика В России
гендиректор «Аэрофлота» (2018) | Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Глава Минтранса подтвердил планы по созданию еще одного лоукостера

В России в скором времени может появиться еще один бюджетный авиаперевозчик, заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Создание лоукостера планируется в средней полосе страны, сообщил он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр добавил, что в пандемийный год, несмотря на кризис и трудности, авиакомпания "Победа" смогла получить прибыль.

Новый лоукостер поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки, полагает Савельев.

Ранее глава Минтранса делился планами по созданию еще нескольких бюджетных перевозчиков – на Дальнем Востоке и в европейской части страны. В авиакомпаниях считают, что стоимость билетов сейчас и так уже очень снизилась и близка к той, что предлагает лоукостер, при этом модель бизнеса осталась прежней – с предоставлением пассажиров дополнительных услуг и бизнес-классом (наличие которого не предусматривает лоукост-модель).

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Теги: лоукостер, виталий савельев



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