03 Июня 2021
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ПМЭФ 2021, питерский форум (2021) | Фото: Площадка ПМЭФ. Фото: &quot;Росконгресс&quot;

Кобылкин призвал страны отказаться от санкций для решения глобальных экологических проблем

Бывший министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, обсуждая на ПМЭФ климатические вызовы, отметил, что необходимо отказаться от санкций для решения мировых экологических проблем, передает корреспондент Накануне.RU.

"В период санкций невозможно делать одно глобальное дело, имея разные водные. Глобальные вызовы должны сближать страны, а не разъединять, если это на самом деле, а не игра в декарбонизацию", - заявил он, напомнив, что ранее на площадке БРИКС была предложена идея создать справочник о лучших технологиях. По мнению экс-министра, правильно использовать технологии других стран и развивать свои.

Выступая на ПМЭФ Дмитрий Кобылкин также подчеркнул, что к присоединению к Парижскому соглашению [по климату - примеч.] Россия пришла осознано.

"В первую очередь, потому что процессами декарбонизации занималась давно. И я стоял у истоков и формирования реализации очень масштабного проекта под названием "Экология" по указу президента РФ Владимира Путина. Очень непростой проект, находясь раньше на должности губернатора ЯНАО, я видел, как раньше, в Советское время мы осваивали месторождения, как мы развивались в нашей Западной Сибири и как с продвижением каждого шага вперед в Арктику к Северному морскому пути менялась сама философия экологических подходов. Мы использовали там лучшие технологии, и те проекты, которые были реализованы, мы ими гордимся. Тех, технологий, которых не хватало, мы их привлекали за рубежом. Многие копании, которые были приватизированы, получили в наследие старые технологии. За этот 20 летний период времени многие уже реконструированы, многие находятся на этом этапе. Не существует в России компаний, которые не находятся на пути декарбонизации. Я могу это ответственно заявить, потому что сам являлся активным участником этих процессов", - сообщил он.

Кроме того, он сообщил, что Россия является абсолютным лидером по снижению выбросов относительно 1998 года, значительный рывок страна сделала и в энергетике, и в АПК, в промышленности. В прошлом году силами волонтеров из "зеленых патрулей" было высажено 35 млн деревьев.

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Теги: экология, ПМЭФ, Дмитрий Кобылкин, санкции



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