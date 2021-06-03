03 Июня 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Канадский врач полагает, что новые вакцины подавляют детородную функцию

Новые генные вакцины от коронавируса, которые гарантируют выработку синтетических спайковых белков, могут подавлять детородную функцию. Об этом заявил экс-председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве Роджер Ходкинсон в интервью Tap News.
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Он отметил, что основывается исключительно на фактических данных.

"Когда я вижу в литературе определенные вещи, которые могут иметь серьезные потенциальные долгосрочные последствия, я думаю, что мой долг встать, дать свисток и сказать: "Эй, остановите поезд, вы это видели? На это нужно посмотреть. Я надеюсь, что это неправильно, но покажите мне данные", - сказал врач.

По его словам, спайковые белки экспрессируются в плаценте и семенниках, где вырабатываются сперматозоиды. И его очень беспокоит вероятное мужское бесплодие. Потому что за последние 10-20 лет у мужчин в мире и так на 40% упало количество сперматозоидов.

Он не исключает, что его опасения могут быть ошибочны, но такие предположения обязаны проверяться, а этого нет.

"Вы не можете проверить фертильность в испытании, которое длится шесть месяцев. Нормальный срок для испытания вакцины - от двух до четырех лет", - добавил Ходкинсон.

Он раскритиковал стремительную вакцинацию, особенно молодежи, которая практически не болеет коронавирусом, и назвал это безрассудным. А вакцинация детей еще более опасна, чем сама болезнь, считает эксперт.

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Теги: вакцина, вакцинация



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