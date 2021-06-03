Канадский врач полагает, что новые вакцины подавляют детородную функцию

Новые генные вакцины от коронавируса, которые гарантируют выработку синтетических спайковых белков, могут подавлять детородную функцию. Об этом заявил экс-председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве Роджер Ходкинсон в интервью Tap News.

Он отметил, что основывается исключительно на фактических данных.

"Когда я вижу в литературе определенные вещи, которые могут иметь серьезные потенциальные долгосрочные последствия, я думаю, что мой долг встать, дать свисток и сказать: "Эй, остановите поезд, вы это видели? На это нужно посмотреть. Я надеюсь, что это неправильно, но покажите мне данные", - сказал врач.

По его словам, спайковые белки экспрессируются в плаценте и семенниках, где вырабатываются сперматозоиды. И его очень беспокоит вероятное мужское бесплодие. Потому что за последние 10-20 лет у мужчин в мире и так на 40% упало количество сперматозоидов.

Он не исключает, что его опасения могут быть ошибочны, но такие предположения обязаны проверяться, а этого нет.

"Вы не можете проверить фертильность в испытании, которое длится шесть месяцев. Нормальный срок для испытания вакцины - от двух до четырех лет", - добавил Ходкинсон.

Он раскритиковал стремительную вакцинацию, особенно молодежи, которая практически не болеет коронавирусом, и назвал это безрассудным. А вакцинация детей еще более опасна, чем сама болезнь, считает эксперт.