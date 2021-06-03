"Есть положительная динамика". В минздраве рассказали о состоянии раненой на Химмаше школьницы

В состоянии 9-летней девочки, подстреленной 30 мая "химмашевским стрелком", появилась положительная динамика. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

"Состояние тяжелое, стабильное, с положительной динамикой", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что во время обстрела девятилетняя девочка находилась в машине вместе с матерью и ждала отца из магазина. Одна из пуль попала в автомобиль, и ребенок получил ранение в живот. После госпитализации ей удалили часть кишечника. Пуля также задела позвонки. Телеграм-каналы ранее сообщали, что ребенка ввели в искусственную кому, однако Константин Шестков не подтвердил Накануне.RU данную информацию. Он сообщил, что девочку прооперировали в областной детской клинической больнице №1, и сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Устроившим стрельбу из балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и с "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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