Четверть будущих матерей Ямала смогут сделать перинатальный скрининг

Глава Ямала Дмитрий Артюхов, выступая на сессии ПМЭФ "Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли", рассказал о развитии в регионе перинатального скрининга, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас представлены ведущие институты. Массовая поликлиника – в регионах, и если мы хотим качественного изменения оказания помощи, такие технологии должны идти в регионы", - сказал Артюхов.

Губернатор напомнил, что Ямал – огромный регион, на территории которого могут поместиться несколько европейских стран. Есть представители коренного населения, которое рассредоточено по округу. Например, только для того, чтобы одну представительницу коренного населения свозить на скрининг, надо потратить на авиавперевозку 1,5 млн руб. (по 500 тыс. руб. на каждую поездку). Сейчас в округе работает специальная технология, позволяющая оптимизировать процесс.

"В этом году на Ямале каждая четвёртая будущая мама в округе получит доступ к перинатальному скринингу. В пилотном режиме будем внедрять онкоскрининг, ранее выявление онкологии", - сказал Артюхов, уточнив, что если даже речь идёт о каком-то коммерческом направлении медицины, то работают с ним российские врачи.