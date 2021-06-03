03 Июня 2021
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Общество Новосибирская область
Площадь им. Свердлова в Новосибирске (2021) | Фото: bsk.nios.ru

Новосибирцы выступили против переименования площади Свердлова

В Новосибирске стартовал опрос, в одном из пунктов которого гражданам предлагают высказать отношение к переименованию площади Свердлова.

Среди вариантов — площадь Александра Невского и Александровская площадь. Авторы последнего варианта выбрали для него сразу трёх выдающихся деятелей нашего государства — опять-таки Александра Невского, императора Александра III и лётчика-истребителя, уроженца Новосибирска Александра Покрышкина. Александр Покрышкин выступал в 1944 г. перед горожанами именно на этой площади, неподалёку ему поставлен памятник. Однако среди выдающихся государственных деятелей немало Александров, почему площадь нужно назвать именами сразу троих и как лётчик ВВС РККА оказался в компании двоих монархов, неизвестно.

Первый день голосования не вызвал большого ажиотажа, а те, кто решил принять участие, в большинстве высказались против переименования. Вариант "Не изменять название пл. Свердлова" поддержали 58% респондентов — больше, чем оба "Александровских" названия, вместе взятых. Впрочем, об окончательной победе сторонников прежнего названия говорить рано, голосование продлится до 8-го июня.

Напомним, это уже не первая попытка переименования площади — в 2016 г. её собирались назвать в честь архитектора Андрея Крячкова, а в прошлом году запускалась петиция по поводу переименования находящейся на площади остановки транспорта. Тогда среди вариантов были "Стоквартирный дом" и "собор им. Александра Невского".

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Теги: Новосибирск, Свердлов, Невский, Покрышкин



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