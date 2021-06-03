Специалисты ОКБ №1 Тюмени спасли девочку с редкой опухолью сердца

Кардиохирурги Областной клинической больницы №1 Тюмени успешно прооперировали ребенка с редкой опухолью сердца. На протяжении 1,5 лет девочку беспокоили одышка, нарушение сердечного ритма, чувство тяжести и боли в груди, однако установить причину недомоганий долгое время не удавалось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы, ребенок поступил в больницу в конце мая текущего года, после чего сразу прошел УЗИ и КТ. В итоге у молодой пациентки обнаружили опухоль правого желудочка сердца размером 12 см. и поставили диагноз фибролипома сердца.

"Это очень редкая патология. Основные причины возникновения опухолей подобного рода неизвестны. Из всех видов опухолей сердца – на данный диагноз приходится менее 1%. Статистика также порой бывает неутешительна, ведь в результате сдавливания опухолью коронарных артерий и нарушения ритма сердца, крайне высок риск внезапной смерти ребенка. Именно по этой причине важно диагностировать новообразование и начать лечение как можно раньше", - комментирует оперирующий хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 (детским) ОКБ №1 Кирилл Викторович Горбатиков.

Особенность данной операции в том, что хирургам пришлось работать с опухолью, которая полностью проросла в толщу миокарда правого желудочка сердца, в то время как обычно новообразование не затрагивает сердечную мышцу. Более того, с обеих сторон от образования проходили магистральные коронарные артерии. Именно по этому специалисты должны были не просто извлечь опухоль, но и сохранить клапанные структуры сердца, не задеть проходящие в непосредственной близости коронарные артерии и полностью восстановить функцию правого желудочка.

"Операция по удалению опухоли длилась 6,5 часа. Вмешательство проводилось на открытом сердце, с применением искусственного кровообращения. Убрав опухоль и проконтролировав функцию трехстворчатого клапана сердца, мы провели операцию по технологии "Dor-2", которую обычно применяют при аневризмах левого желудочка. Благодаря чему сократительная функция правого желудочка не пострадала", - рассказывает Кирилл Викторович.

Врачи отметили, что в этот раз им пришлось заниматься по-настоящему ювелирной работой. Последующее гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная.

Диагноз долго не могли поставить, поскольку симптомы у ребенка мало чем отличались от ишемической болезни сердца: опухоль сдавливала коронарные артерии, что и вызывало соответствующие боли и путало врачей.

"Перед операцией много общались с врачом. Он подробно рассказывал, как поэтапно будет проходить лечение, – рассказывает отец молодой пациентки. – Промедление было очень опасно для жизни. Рады, что все благополучно завершилось. Ведь мы так долго искали причину недомогания дочери. Многие врачи до этого связывали ее слабость с банальным переходным возрастом. А ее тошнило, постоянно болела голова. Она не могла нормально есть. Мы, родители, до конца жизни будем благодарить врача за спасение дочери".

Послеоперационные контрольные исследования показали, что ритм сердца девочки нарушен не был, и уже в скором времени она пошла на поправку: на щеках появился румянец, вернулся аппетит, чего долгое время не замечали за ней родители. Более того, в будущем у девочки тоже не будет никаких осложнений. Несмотря на операцию, никаких противопоказаний к беременности и родам у нее не будет.

"Есть ряд очень серьезных болезней, которые не только тяжело диагностируются, но и их лечение – очень сложный и хрупкий процесс. Этот случай один из таких. Кирилл Викторович Горбатиков вместе с командой настоящих профессионалов выявили большую опухоль сердца. Риски, прогнозы, план операции обсуждался нами коллегиально. Операция прошла успешно", - отметил Игорь Аркадьевич Бродер, заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ №1.