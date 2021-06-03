Замминистра строительства Челябинской области подозревают в получении взятки

В отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе УФСБ региона.

"В данный момент проводятся следственно-оперативные действия. Следственный комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра", - сообщили в УФСБ региона.

По данным СМИ, Иван Белавкин задержан.